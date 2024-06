Rusznyák Andrea cégvezető kérdésünkre elmondta, hogy minden évben több pályázatot is kiírnak, amelyeknek nagyon fontos célja, hogy a környezetvédelemre, illetve az újrahasznosíthatóságra felhívják a figyelmet. Az elnyert laptopok is újrafelhasználható anyagból készültek. Az eszköz „háza” esetében ezt teljes mértékben sikerült megvalósítani, belső műszaki kialakításnál is törekedtek a gyártók erre, bár itt egyelőre elkerülhetetlen a fém alkatrészek használata. Három kategóriában lehetett nevezni: általános iskola alsó, felső tagozatosok, illetve gimnáziumi tanulók nevezhettek. Elképesztő kreatív megoldások születtek, bár az alapkoncepció az volt, hogy olyan rajzok legyenek, amelyekből később akár plakát is lehet. A vezető örömét fejezte ki, hogy voltak olyan pályázók, akik önszorgalomból írtak is az anyagukhoz pár sort arról, hogy miért fontos dolog környezetünk védelme.

Rusznyák Andrea azt is hozzátette, hogy az Acer Magyarország Kft. és az AcerShop közös kampányára 1040 pályamű érkezett és 9 nyertes pályázat született, amelynek során 450 laptopot osztottak ki országszerte. A nyertes gyermekek maguknak egyet, iskolájuknak pedig huszonkilenc laptopot nyertek.

Rajzfilmen dolgoznak

Mogyoróssy Réka rajz tagozatra jár a gimnáziumban, három napig dolgozott a pályaművön, a rajzórákon és otthon is. A cél az volt, hogy az Acer új notebook típusához - amely kialakításánál újrahasznosított anyagokat is felhasználnak - kellett egy plakátot készíteni.

Réka egészen kisgyermek kora rajzol, most először nyert pályázaton. Bodnár Tibor, az Avasi Gimnázium rajztanára hívta fel tanítványai figyelmét erre a lehetőségre, elkészítették az alkotásokat és a legjobbakat beküldték a pályázatra. Réka szeretne a továbbiakban is rajzzal foglalkozni, esetleg saját filmet is készíteni. Kedvenc animációs filmjei, az Igy neveld a sárkányodat és a klasszikusok közül a 101 Kiskutya.

Bodnár Tibor megosztotta velünk, hogy a rajztagozatosok jelen pillanatban az Iparművészeti Egyetem egy pályázatán dolgoznak, három fős csapattal. Az egyetemről kaptak két mentort, hiszen a pályázat ezen szakaszában már bejutottak a legjobb tíz közé. Egy animációs filmen dolgoznak két hete, minden nap online módon. Jövő héten kell majd ezt bemutatni. Kétnapos finálé várható Budapesten, ahol a második nap végén derül majd ki, hogy milyen helyezést értek el.