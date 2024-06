Sveda Tamásnak egy barátja hívta fel a figyelmét arra, hogy a Szilágyi László polgármester vezette önkormányzat kátrányt, aszfaltot és más építési hulladékot szállít a korábban rekultiváción átesett helyre. Az önkormányzati tulajdonban lévő, sorompóval lezárt ingatlanhoz csak az alsózsolcai önkormányzatnak van kulcsa.

Sveda Tamás szerint az önkormányzat úgy döntött, erre a területre szállítja - az elmúlt 8 év során - az útfelújításokból megmaradt aszfaltot, mindenféle törmeléket, építési hulladékot.

„Elásták, lefedték”

„Az ötlet azért szörnyű, mert ez a terület korábban egy rekultivációs programon esett át. Helyreállították, és most idekerül az útfelújításból származó valamennyi törmelék, aztán elásták, lefedték egy fedőréteggel. Ez működött is, viszont mostanában olyan kiadós esőzések voltak, hogy a víz lemosta az elásott törmelékről a földet, és felszínre került az ide temetett hulladék, elsősorban a kátrány”- számolt be észrevételeiről Sveda Tamás. Az alsózsolcai lakos szerint még azt sem lehet mondani, hogy ideiglenesen rakták volna ide a törmeléket: „Mert akkor nem simították volna le, és nem takarják le földdel. Az önkormányzat viselkedése egyáltalán nem példamutató, és meg kellene fontolniuk, hogy a törvények mindenkire vonatkoznak, így rájuk is” – húzta alá.

Rekultivációs program

Sveda Tamás szerint a rekultiváció előtt itt minden tele volt szeméttel: „Ez az alsózsolcai terület régen egy szeméttelep volt. Körülbelül a 2000-es években fejezték be itt a szemétlerakást. Utána indult egy rekultivációs program. Nem teljes mértékben, tehát nem 100 százalékosan, viszont alaposan rendbe rakták a területet. Nagyon sokáig nem is volt vele semmilyen probléma, fel sem merült, hogy itt szemét vagy bármilyen szennyeződés lenne.”

A helyzetet súlyosbítja, hogy a területet folyamatosan elönti a Sajó, amikor áradáskor kilép a medréből, az érintett rész pedig emiatt gyakran víz alatt állt. Sveda Tamás rámutatott: az önkormányzat körülbelül 8 évvel ezelőtt úgy gondolta, hogy ismét elkezdi feltölteni ezt a területet szeméttel. Ő úgy látja, ebben a szemétben minden megtalálható az azbesztcsőtől kezdve aszfalton és műanyagcsöveken át egészen a szennyező anyagokig.