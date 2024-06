Miskolci történetekről mesél Reiman Zoltán, főleg saját tollából születettekről. Az amatőr helytörténész ugyanis ismeri városunk eredettörténetét, amiben nagy szerepe volt egy sárkánynak. A fenevad gyermeke pedig még most is ott alszik az Avas gyomrában. De szó esik a híres miskolci kocsonyáról, valamint a sebespisztrángok kalandjairól is a Hámori-tóban.

A gyerekeknek szóló novellákat a Borsod Online-on hallgathatják meg az érdeklődők Répássy Olívia Múltidéző podcastjében.

