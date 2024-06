A legtöbb ember látta, ahogyan a nagymamája hímez, aztán a kézimunka kikerül a falra vagy az asztalra. Ez a fajta alkotás nem tűnt el nyomtalanul, az idősebbek a mai napig is gyakorolják és végzik.

A virágminták, jó kívánságok hímzése az anyagba cérnával és tűvel, mindig is otthonos benyomást keltett az emberekben. De van-e még rá igény? Vannak-e még napjainkban művelői ennek a hobbinak, mint ahogyan voltak nyolc, tíz éve? Utánajártunk, üzletek még vannak, ahol a kézimunkákhoz szükséges anyagokat és eszközöket be lehet szerezni, illetve főként az idősebbek körében hölgyek, akik készítenek terítőket, képeket és egyéb műveket.

Kézműves piacokon, workshopok keretein belül megismerhetjük például a gobelinek szépségét, de az interneten is találhatunk információt, ha kíváncsiak lennénk.

Már fél évszázada csinálom

Egy 65 éves hölgy beszámolt arról, hogy miért szereti készíteni a hímzéseket.

15 éves koromban tanultam meg a gobelin hímzést, még anyukámtól. Már 50 éve csinálom, de nem tudom megunni. Számomra megnyugtató, és amikor kész vagyok 20 órányi munkával, és látom az elkészült mintát, boldoggá tesz, és a múltra gondolok, amikor még az anyukám mutatta, hogyan kell csinálni

- mondta a hídvégardói Horváth Gézáné.

Érdeklődtünk a fiatal felnőttek körében is, hogy ők folytatnák-e a hagyományokat.

„Nem igazán vonz a dolog. Engem is megtanított mama természetesen, néha napján elő is veszem, amikor unatkozom. Szerintem egy szép dolog, nagy türelem és precizitás kell ahhoz, hogy egy nagyobb alkotást elkészítsen az ember”- mondta egy 22 éves lány, akit a gobelin készítés rejtelmeibe vont be a nagymamája.

Szilágyi Tamás 19 éves fiatal portálunknak elmondta, hogy számára mit jelent a hímzés. „Nekem a gyerekkoromat jelenti, a hétvégi estéket, amikor egy lámpa mellett nagymamámmal hímeztünk mintákat, amit utána bekereteztünk és feltettünk a falra. Mind a mai napig készítek gobelint, ez a hobbim.”- árulta el Tamás.

„Ha lenne időm rá, biztosan készítenék mintákat, szépnek találom például a kis keresztekből álló alkotásokat. Számomra a hagyomány ápolását jelenti, mert a környezetemben az idősek ezzel foglalkoztak”- mondta Kubik Zsoltné.