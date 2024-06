Baba- és gyerekruhák, játékok, könyvek börzéje

Használt, ám jó állapotban lévő baba- és gyermekruhák, megunt játékok, képes- és mesekönyvek börzéje lesz június 22-én 10-14 óra között a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. Árusításhoz asztalt lehet foglalni asztaljegy megvásárlásával nyitvatartási időben személyesen a Gárdonyi Géza Művelődési Házban (Miskolc, Sütő János u. 42.).

Séta a 150 éves miskolci Fűtőházban

Szombaton délután és este bárki felfedezheti a vasúti és közúti járművek izgalmas világát egy különleges program keretében. Az esemény alatt különféle régi és új vasúti járművekkel ismerkedhettek meg, valamint veterán közúti járművekben is gyönyörködhettek. Íme egy lista, hogy mi mindent láthatnak azok, akik ellátogatnak a bemutatóra: vasúti járműbemutató, meglepetés kismozdony, veterán közúti járműbemutató, interaktív programok és bemutatók, meglepetés felnőtteknek és gyerekeknek. Megközelítés: 3529 Miskolc, Kinizsi út 21. – Személybejáraton keresztül. A rendezvény időtartama: 2024.06.22-én 14:00 – 22:00 között.

Múzeumok éjszakája a Pele-házban - Tudományos "gólpasszok" Herman Ottótól

Az idei év, a Gólpassz! tematikájához alkalmazkodva, áttekinthetik az érdeklődők az utolsó magyar polihisztor legfontosabb „tudományos gólpasszait”, azaz milyen eredményeket tett le sok tudományterület asztalára, hogyan teremtette meg a magyar madártan, ősrégészet, néprajz és állatvédelem alapjait, kiket indított el, kiknek adott alapokat, azaz gólpasszt a tudományos életpályájuk során. Az este folyamán egy kis játékra is lesz lehetőség, Házi Gombfoci Bajnokságunkon is részt vehetnek az érdeklődők, illetve játékos kvíz segítségével barangolhatják be a kiállításunkat. Programok: játékos kvíz, Házi Gombfoci Bajnokság, Herman Ottó "tudományos gólpasszai" -t kutató, "felfedező séta" a Vendégségben Herman Ottónál című kiállításban. A program szombat délután 15 órakor kezdődik és éjfélig tart a Herman Ottó Emlékház és Herman Ottó Múzeumban (Lillafüred, Erzsébet sétány 33.).

24. Légyott

A miskolci Múzeumok Éjszakája belvárosi nyitó rendezvénye június 22-én, szombaton 16 órakor a Thália-házban (Színészmúzeum, Déryné u. 3.) kezdődik a 24. Légyott Tompa plusz Herman Ottóné című kiállítás megnyitóval. Köszöntőt mond dr. Szolyák Péter, a Herman Ottó Múzeum igazgatója és Vass Tibor, József Attila-díjas költő, képzőművész. A kiállítást megnyitja Kapusi Krisztián történész. Házigazdák Vass Nóra, a kiállítás kurátora, és Mikita Gábor, színháztörténész, muzeológus. Közreműködnek Seres Ildikó, Jászai Mari-díjas színművész, Fandl Ferenc, Déryné-díjas színművész, a Miskolci Nemzeti Színház társulatának tagjai.