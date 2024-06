Úttörő munkát végeztek

– Nagyon lelkesen vágtunk a munkába, ami azóta sem lankadt és boldogok vagyunk, hogy a gyerekeknek is át tudtuk adni ezt a lelkesedést. Negyven éve dolgozom az oktatásban és vallom, hogy az iskola nem csak az írásról, olvasásról, számolásról szól – nyilatkozta Hervoly Vanda pedagógus. Hozzátette, a gyerekeket ez az új impulzus abban segítette, hogy célokat tűzzenek ki és el is akarják érni ezeket a célokat. Húsz diák ösztöndíjat is kapott a programban, differenciáltan, a teljesítményük tükrében.

Úttörő munka volt minden szépségével és nehézségével együtt

– zárta szavait.

A támogató is elégedett

Molnár Erzsébet Katalin, a projektben résztvevő másik pedagógus ismertette a fél éven át tartó együttműködés részleteit: 53 tantermi foglalkozást tartottak az első három hónapban, majd 76 óra gyakorlatot töltöttek a Baráthegyi Majorságban.