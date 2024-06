„Két órát fúj a ózdi gyár vastaghangú dudája. A délutáni műszak emberei már munkahelyükről nézik, amint a gyártelepen hatalmas zivatar seper végig. Mintha öntenék, úgy zúdul a víz az acéllapokkal kirakott gyárudvaron" számolt be a 70 évvel ezelőtt történtekről 1954. június 4-én az Észak-Magyarország. Mint írták, a finomhengerde abroncssorozatán Bódi Béla Kossuth-díjas hengerész brigádja dolgozott csak, ők mit sem törődtek a viharral, ugyanis határidős munkájuk volt. Délután 4-kor azonban leállt a hengersor, eltört a gépházban egy kapcsoló, derült ki.

A látottaktól ereiben megfagy a vér

„Mészáros Zoltán, a műszak főmestere lendületesebb iramra biztatja a villamos karbantartókat. Gyerünk fiúk, nincs idő! A karbantartók 15 perc alatt cserélik ki az eltörött kapcsolót. Már indítani akar az öreg Kovács gépmester, amikor szeme hirtelen az 1200 lóerős villamosmotor alá tekint. A látottaktól ereiben megfagy a vér. A több ezer voltos áramhuzalok közölt bugyborékolva tör fel a víz. Hirtelen ugrással a főkapcsolónál terem és lerántja a hatalmas kart".

Fel is robbanhattak volna

Ezután három óra megfeszített munka kezdődött, aminek részleteit igen érzékletesen írja le Bakos János, a lap akkori újságírója. Kiderült ugyanis, hogy nem volt kicsi a tét. Ha a gépmester nem veszi észre a problémát, felrobbanhattak volna.

„Gyorsan ide, emberek — mindenki jöjjön be a hengersorról! Az inspekciós tűzoltók már szerelik is a szivattyút. A víz pedig zúdul a gépterembe, mintha örökre meg akarná bénítani a most tehetetlenül álló villanymotorokat". Mindenki megy, és a vízzel telt vödröket kézről kézre adva alkotnak láncot. Az emberekről csorog az izzadság, de akaratuk nem enged, írta az 1954-ben történtekről a tudósító. Egyre kevesebb a víz a gépek alatt. 16 óra 40 percet mutat az óra, amikorra minden vizet kimertek a villámosmotorok alól. A gépészek olajos ruhával törlik le a nedvességtől ragyogó motorokat.

Este 7-kor indulnak újra a motorok

Vigyázni kell! Nagyon! Ha a kábelek átnedvesedtek, átütéstől lehet tartani.

Végül este 7-kor Kovács bácsi, a főgépész óvatosan meghúzza a főkapcsolót, megindulnak a motorok. A hengerészek egymás után foglalják el helyeiket a hengersornál. Újból megindul a tüzesen kígyózó acélabroncs a Bódi-brigád munkája nyomán. Szeretnék a tervet teljesíteni".

Ezután gondolták igazán végig, hogy mi történhetett, az újság több lehetséges okot is felsorolt: „Talán mert gy leszakadt zsilipen nem tud keresztülfolyni a víz, vagy talán azért, mert volt olyan, aki nem gondolt arra, hogy a többtonnás rakománnyal haladó dömpereket nem tartja meg a vékony betoncső. Az ilyesmire nagyobb gondot kell fordítani a fínomhengerműben" – fogalmazta meg kritikáját a történtek kapcsán az újságíró.