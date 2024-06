„Az áremelkedés olyan, mint a tóba dobott kő”

Demeter Tibor úgy látja: napjainkban jól állnak a mutatók az ingatlanpiacon, akár Miskolcot, akár az egész országot nézzük. Most kezd kisimulni az ingatlanpiac. Jelentősen emelkednek a tranzakciószámok, és ezzel párhuzamosan nőnek az árak az ingatlanpiacon. „Az áremelkedés hullámszerű terjedése olyan, mint amikor az ember egy követ dob a tóba: a hullámok további hullámokat keltenek az egész tóban – szemléltette a folyamatot a Demeter Ingatlanközpont alapítója. – Az ingatlanpiacon az áremelkedés mindig kicsiben, a kis garzonokkal kezdődik, az apró lakások felől kiterjed a társaslakásokra, a nagyobb panellakásokra, illetve a vidéki rosszabb állapotú lakásokra is Miskolc vonzáskörzetében”-szemléltette a miskolci áremelkedés folyamatát Demeter Tibor. Mert ha egy bizonyos miskolci szegmensben emelkedik az ár, az kihat az összes többire.

Miskolcra csak pár hónap múlva jut el a 3-4 százalékos ingatlanpiaci áremelkedés

Demeter Tibor szerint itt is érvényes régi tőzsde világából származó mondás: Ha a Wall Streeten valaki eltüsszenti magát, akkor hamarosan megfázik az egész világ. Vagyis Budapesten, Debrecenben akár most is reális lehet az említett léptékű áremelkedés, Az ingatlanszakértő megállapította: ez az emelkedés várhatóan csak 4-6 hónap múlva érkezik meg Miskolcra. Másrészt az ingatlanpiaci környezet is teljesen más nálunk, mint a fővárosban és Debrecenben. A cívis városban például egy ingatlannak dupla ára is lehet egy hasonló miskolci ingatlanéhoz képest. Miskolcon a tranzakciószám nőtt, de még van hová fejlődni. Ebben segíthet az országos áremelkedés későbbi kihatása Miskolcra.

„A 3-4 százalékos áremelkedés tehát érvényes lehet az ország bizonyos területeire, és aztán ez kicsivel később majd a miskolci ingatlanárakat is magával húzza” – világított rá a tendencia miskolci érvényesülésére Demeter Tibor.