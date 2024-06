„A tapolcai strand vizében mintegy négyezren hűsöltek. A termálban és a tavi fürdőben mintegy ezer volt a látogatók száma. Rekordforgalmat bonyolított le az Augusztus 20 strandfürdő is", írta 1964. június 2-án az Észak-Magyarország. Arról is beszámoltak, hogy nemcsak a strandok voltak népszerűek az előző napokban a nyárias melegben, hanem nagyon sokan keresték fel a Bükk erdeit is. Pereces felett, a Nagycsermely tetőn „meleg helyzetet” is teremtettek a gondatlan kirándulók. „A turistaút mentén ugyanis egy eldobott égő cigarettavégtől lángra lobbant a száraz avar. Mintegy 600 négyzetméteres terület égett le, szerencsére a tüzet sikerült eloltani, és a környező szép erdők megmenekültek a pusztulástól" – derült ki a hatvan évvel ezelőtti tudósításból.

„A Bükk fennsíkjára induló kirándulóik nagy része már a kisvasút végállomásain megtorpant – folytatódott a cikk. – A csúcsok felett már a kora délelőtti órákban sötét felhők gyülekeztek. Bánkúton, ahol szombaton még 30 fok körüli meleget mértek, és csak fürdőruhában volt elviselhető a korai kánikula, hirtelen lehűlt a levegő. Rövidesen hatalmas vihar kerekedett, zuhogott az eső és kopogott a jég".

A cikk így zárult: a Bükk tisztásain különben gyönyörű színpompában nyíltak a tavasz virágai, s ami szerintük igen nagy szó, a turistaházban férőhely is akadt.