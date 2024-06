A rendezvényt prof. dr. Szűcs Péter, a Miskolci Egyetem rektorhelyettese, a microCAD szervezőbizottság elnöke nyitotta meg május 30-án 10 órakor az egyetem XVIII. előadójában. Az ezt követő plenáris ülésen két nemzetközi szinten elismert professzor, akadémikus tartott előadást: Clara Mendoza Martinez, a finnországi Lappeenranta University of Technology-ról Waste valorization for the production of chemicals, materials and fuels: Case study pulp mills címmel, majd dr. Németh Gábor, a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Karáról Theoretical and practical applications of artificial intelligence in ophthalmology címmel. A kétnapos konferencián két fókuszterületen, összesen 10 szekcióban tartanak angol nyelvű előadásokat.