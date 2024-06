Június második szombatján a résztvevők felkeresik az ikonikus belvárosi tereket és parkokat, köztük az Erzsébet teret, a Virágórát, a Szemere kertet és a Testvárvárosi fasort. A séta a Szinva teraszon ér véget.

A természeti szépségeken kívül az épített örökségről is szó lesz: olyan épületeket, műalkotásokat tekinthetnek meg, amelyeken virágábrázolások láthatók, s megismerhetik a hozzájuk fűződő történeteket is. A városnézés során megnézhetik, hol „terem” a vasfű, melyik banképület kapuját díszítik kovácsoltvas rózsák, és hol található a Három rózsa. A belvárosi zöld területek mellett szó esik majd arról is, hogy a város más részeiben milyen parkokat érdemes meglátogatni. A rendezvény kutyabarát.

A Tourinform irodából induló belvárosi sétán Kupcsik Sarolta idegenvezető kalauzolja az érdeklődőket.

Kezdés: 2024. június 8. (szombat) 10:00

Tourinform Miskolc iroda (Széchenyi István út 16.)