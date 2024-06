„Még a férjem kérte ki a Történeti Hivataltól az aktákat. Ezek alapján 1982-től figyelték meg, amiben az a hátborzongató, hogy ő akkor ügyészként dolgozott, az államhatalom része volt. Az első időkben csak a besúgók jelentései készültek, később a telefonunkat is lehallgatták, a leveleinket is felbontották, és végül lehallgatót helyeztek el a lakásunkban. Ebben az a döbbenetes, hogy mi az Avas-déli lakótelepen egy kétszobás panellakásban éltünk. A fiunké volt a gyerekszoba, és a nagyszoba – ahol az MDF is alakult, és a FIDESZ az első miskolci tájékoztató fórumát tartotta – nemcsak a mi szalonunk volt, hanem a nappalink és a hálószobánk is. Ebbe számomra a mai napig szörnyű belegondolni. A megfigyelés az iratok tanúsága szerint egészen 1989 decemberéig tartott, tehát a köztársaság kikiáltása után is folytatódott."