A forró nyári melegben nincs is jobb annál, mint a frissítő fröccs. Többféleképpen is el lehet készíteni, a lehetőségek között biztosan mindenki megtalálja a neki valót. A legjobb azonban, hogyha hideg fehér bort veszünk alapul és szintén hideg szódavizet. Ugye milyen jól hangzik?

Kikapcsolódik a család

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Miskolcon ezt a kedvelt italt mindenki megkóstolhatja, hiszen érkezik a város egyik legüdítőbb rendezvénye a 18. Miskolci Fröccsfesztivál.

Nyitva lesznek a pincék

A régió leglazább borfesztiválján kinyitnak a pincék és borházak. A bükki és más borvidékek vendég borászai megmutatják, hogy boraik nem csak az ételek kiváló kísérői, de egy kis buborékkal párosítva kitűnő nyári italok is. A gasztronómia képviselői kitelepülnek a helyszínekre borkorcsolyákkal, grillezett falatokkal, street-food finomságokkal. A zenei műfajok sokszínűsége is képviselteti magát, hiszen lesznek DJ-k, érkeznek gitárosok és koncertet ad a Jazz Inside zenekar is.