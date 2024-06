A véradás napjainkban is nélkülözhetetlen a rászorulók gyógyításában, az életmentés során. Hiszen az emberi vér – mai tudásunk szerint – egyelőre nem pótolható, élő anyag, azt csupán maga az emberi szervezet képes termelni. Az Egészségügyi Világszervezet és a Nemzetközi Vöröskereszt kezdeményezésére 2004 óta június 14-ét a véradók világnapjaként tartjuk számon. Ezen a napon szakemberek, az érintett szervezetek világszerte köszönetet mondanak a rendszeres véradóknak, felhívják a figyelmet a véradás nélkülözhetetlenségére, és mindenkit arra biztatnak, hogy rendszeresen adjon vért.

Egy ember hármat menthet

Molnár Marietta, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Vöröskereszt véradásszervező koordinátora elmondta a boon.hu-nak, hogy a nyári időszakban kevesebb helyszínen tudnak jelen lenni.

„Ennek ellenére a vármegyében naponta két kiszállásos helyszíni véradást tartunk, amelyre mindenki várunk” – mondta. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyári időszakban is fontos, hogy jöjjenek vért adni az emberek.

„Egy véradással három emberi életet lehet megmenteni” – hangsúlyozta.

Azt is elmondta, hogy praktikus is lehet egy véradás, hiszen a helyszínen orvosi vizsgálat is, és konzultáció is történik.