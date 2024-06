Az Avasi Gimnáziumban minden évben tartanak egy Európa-napot, melyen az idén többek között 16 teremben négyféle interaktív feladat várta a gyerekcsoportokat. A cél ezzel, hogy játékos formában megismerhessék az Európai Uniót.

Játékos ismeretszerzés

Az Európa-napon nem az iskolapadban ülve tanulnak, hanem vicces, interaktív, kreatív feladatokat oldanak meg a gyerekek például egy Európa-térképet kellett összerakniuk, azért hogy megismerjék mind a 27 tagállamot. Egy másik feladatban az Európai Unió jelmondatát kellett megjeleníteniük egy kreatív, vizuális módon, a produktumot is el kellett készíteniük. Megint másik feladat volt, hogy a hétköznapi életünkben milyen szerepet játszik, milyen lehetőségeket ad az Európai Unió például a telefonhasználat külföldön, a schengeni határok. Ezen a napon minden diák részt vett, a feladatok lebonyolításában a junior nagykövetek (azaz az EPAS-programban résztvevő diákjaik) segítettek. Az idei programajánlat különlegessége volt Gyimesi Csabának, az intézmény egykori diákjának előadása, a Back to school! Programról. Az Európai Bizottságnál idén hirdették meg a fenti programot, aminek keretében a Bizottság tagja visszalátogatnak egykori iskolájukba, és előadást tartanak a szervezetükről. Csaba az Európai Bizottság Humanitárius Segítségnyújtás és Polgári Védelem Főigazgatóságának szudáni referense. A szakember elmondta: évente mintegy 120 millió euró sorsáról döntenek, hogy hogyan segítsenek a szudáni embereknek, akik jelenleg éppen egy polgárháború közepén vannak. 13 éve dolgozik a bizottságnál, foglalkozott már többek között migrációval, belső biztonsággal és polgári védelemmel is – tudtuk meg. Az Avasi Gimnázium első kéttannyelvű osztályába járt egykor. Nagyon kellemes emlékek kötik az iskolához a történelmet a biológiát, az angol civilizációt és az informatikát is angolul tanulták. Ez nagyon erős angolnyelvi alapokat adott és ezen kívül franciát is tanult, ami az európai uniós munkájában jelenleg elengedhetetlen. Majdnem minden értekezleten úgy zajlanak a dolgok, hogy egyszer csak hirtelen franciára váltanak, majd ismét vissza angolra, ezért elengedhetetlen, hogy mindkét nyelvet tudja az ember – hangsúlyozta a boon.hu-nak. Az előadás végén tiszteletbeli örökös tag címet adományoztak az egykori diáknak.