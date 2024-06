A Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója (MEKIF) 614 millió forint támogatást nyert el Encsen és Szerencsen új, kétcsoportos görögkatolikus bölcsődék építésére. Az encsi intézmény alapkövét a napokban rakták le ünnepélyes keretek között. „Ezzel a beruházással bölcsődétől az általános iskola végéig az encsi lakosoknak alternatívát, választási lehetőséget tudunk nyújtani, hogy állami, önkormányzati vagy egyházi köznevelési intézményekbe kívánják “járatni” a gyermekeiket” – közölte közösségi oldalán Mikola Gergely, a város polgármestere. Hozzátette: a munka várhatóan jövő év elején fejeződik be, így a következő év szeptemberében kezdheti meg a működését az új bölcsőde. Dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője kiemelte: az encsi beruházás kormányzati támogatási összege 180 millió forint, amely segítségével nem csupán a szülők kapnak jó lehetőséget arra, hogy kiváló körülmények között tudhatják majd a gyermekeiket, amíg ők dolgoznak, de hat új munkahelyet is teremt a városban. A honatya beszédében kifejtette: jelen korunkban igazán fontos az egyházi jelenlét ilyen intézményeken keresztül is azon korosztályok szolgálatában, akik ezt különösen igénylik. Az egyházaknak kiemelt szerepük van ugyanis abban, hogy a fiatalság felé forduljanak ugyanúgy, ahogy az idősek segítésében is fontos feladataik vannak – közölte.

Megerősödő egyház

Az országgyűlési képviselő beszélt arról is: a görögkatolikus közösség soha nem az emberi szempontok szerinti cselekvés, hanem rendszerint azzal szemben, éppen a legnehezebb körülmények közötti helytállás, hagyományaihoz, hitéhez ragaszkodás útját választotta. Akkor is, amikor papjai a hívekkel jóban és rosszban együtt voltak, hiszen semmilyen kiváltságot nem élveztek. „A XXI. században éppen ennek a kiállásnak, állhatatosságnak vagyunk tanúi, amely sokszor egészen váratlan sikerrel jár, jó gyümölcsöket terem” – emelte ki. Dr. Hörcsik Richárd rámutatott arra is: a magyarországi görögkatolikusság még két évtizeddel ezelőtt sem rendelkezett komolyabb intézményhálózattal, iskolái, óvodái csak nagyobb településeken, megyeszékhelyeken, valamint Hajdúdorogon voltak. Mára elérkezett az a pillanat, amikor már kijelenthető, hogy a felekezet jelenléte nemcsak ilyen szűk körben tapasztalható, hanem egyre több helyen megerősödött – jelentette ki a képviselő. Az eseményen köszöntőt mondott Bialkó Mária, a Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója igazgatója, az alapkövet pedig dr. Orosz Atanáz megyéspüspök szentelte meg. A műsort a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói adták.