Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében elsőfokú, citromsárga riasztást adtak ki. Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

Az előrejelzés szerint hétfőn a déli órákig legfeljebb csak néhol, majd ezt követően egyre többfelé várható zápor, zivatar kialakulása, melyek a déli óráktól késő délutánig nagyobb számban a Dunántúlon, majd a késő délutáni, kora esti, esti időszakban egyre inkább a Duna vonalától keletre lesznek jellemzőbbek. A zivatarokat általában viharos széllökés, apró szemű jég, valamint felhőszakadás kísérheti. Elsősorban a Dunántúl északi felén az egymást követő, illetve adott pont felett többször képződő zivatarok miatt lokálisan és rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordulhat. A késő délutáni, kora esti órákban nagyobb eséllyel a déli, délkeleti tájakon heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyek rendszerbe szerveződve észak, északkelet felé haladhatnak. A rendszer elsődleges veszélyforrása az esetleges erősen viharos szélroham lesz, de nagyobb méretű jég , valamint felhőszakadás is társulhat hozzá. Az éjszakai órákban kevesebb helyen fordulhat elő zivatartevékenység - írta a HungaroMet Nonprofit Zrt.