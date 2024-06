– Rendkívüli főosztályvezetői értekezletet tartottam ma, amelyre meghívtam Tóth-Szántai Józsefet, Miskolc új, októberben hivatalba lépő polgármesterét is. Ahogy a választás előtt megígértem, a város újonnan megválasztott vezetőjével minél előbb szeretném megkezdeni az aktuális és stratégiai szintű feladatok közös áttekintését – kezdte június 17-i posztját Veres Pál, Miskolc polgármestere. Mint írta, a korábban tett ígéretét komolyan gondolta, így a hivatal szakmai vezetői megismerkedhettek a város következő polgármesterével, és biztosították őt arról, hogy segítik a zökkenőmentes átadás-átvételt ugyanúgy, mint Veres Pál. – Az új városvezetőt pedig arra kértem, hogy a pártpolitikán felülemelkedve a szakmai irányelveket tartsa elsődlegesnek hivatalba lépésekor. Becsülje meg az elmúlt öt évben Miskolcért, a városért dolgozó szakembereket. Korábban nem volt példa arra, hogy a helyhatósági választások és a ciklusváltás között három hónap teljen el, ezért minden jelenlegi városvezető belátására van bízva, hogy ezt az időszakot hogyan használja ki. Én a város érdekét tartottam szem előtt, és példát is szeretnék mutatni azzal, hogy túllépve a pártérdekeken, együtt dolgozom, együtt gondolkodom Tóth-Szántai Józseffel. Miskolc és a miskolciak érdekében mindenben segítem utódom munkáját október 1-jéig, azaz az új városvezetés hivatalba lépéséig, valamint azt követően is – sorolta.