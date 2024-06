Egyre gyakrabban árasztják el olyan fotók, videók a közösségi média oldalakat, amelyeken az látható, hogy aratás közben vagy után kigyullad a mező. Tekintettel a meteorológusok előrejelzésére, miszerint a következő időszakban tartósabb kánikula lesz, és mivel már eleve szárazság van, a két tényező nagyban hozzájárul ahhoz, hogy akár egy szikra okozta tűz is gyorsan elterjedhessen.

A cigicsikkek okozzák javarészt

Portálunk munkatársa megkereste a tarlótüzekkel kapcsolatban a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. Rinyu Zsuzsanna szóvivő elmondta, hogy a tűzesetek számából látszik, hogy idén hamarabb kezdődött az aratási szezon, mint az előző években.

Igyekszünk arra felhívni a gazdák figyelmét, úgy kezdjék meg az aratást, hogy az út és vasúti pályák mellett arassanak először, mert ezeket a tüzeket az autókból, vonatokból kidobott cigarettacsikkek okozzák javarészt

– hangsúlyozták.

Arra is rámutatott: a mezőgazdasági gépek is okozhatnak tüzeket, főleg akkor, ha elhanyagolt műszaki állapotban vannak. „Az elmúlt években csökkent az ilyen esetek száma” – mutatott rá. Arra is kitért, hogy szigorú szabályok között zajlanak az aratások, például elengedhetetlen eszköz egy aratógépen a tűzoltókészülék, hogy az esetleges károkat megelőzzék.

Forrás: Katasztrófavédelem

„A termőföldeken keletkezett tüzek leggyakrabban betakarítás közbeni dohányzás, a mezőgazdasági gép meghibásodása (túlmelegedés, improvizált javítások, a hűtőrendszer meghibásodása stb.), a kipufogó túlmelegedése, az olaj vagy egyéb anyagok szivárgása, elektromos hiba, kipattanó szikra miatt keletkeznek” – mutatott rá.

Megelőzhető

A szakemberek azt javasolják, hogy a jelentős anyagi károk és az emberek életének és egészségének védelme érdekében az utak, vasutak közelében lévő földterületeket, erdőségeket legalább 20 méter széles szántott területtel válasszák el az utaktól és vasutaktól. A kalászos gabonatáblákon helyezzenek ki figyelmeztető táblákat, a nagyobb földterületeket pedig parcellázzák fel, hogy tűz esetén megakadályozzák a lángok átterjedését egyik parcelláról a másikra.