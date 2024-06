„Ma van az Egymillió Találkozás Napja! Folytassuk a munkát, mert együtt erő vagyunk! Encs, Gönc, Karcsa, Sárospatak, Zalkod – a héten itt is jártam, és ott vagyok most is Veletek, ahogy mindenkivel a vármegyében, akinek fontos Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye biztonsága, békéje, fejlődése” – írta a közösségi oldalán Bánné dr. Gál Boglárka.