Idén egyetlen férfit díjaztak Kossuth Zsuzsanna díjjal

A vármegyei önkormányzata egyetlen férfiként Tőkés Zoltán részére adományozott Kossuth Zsuzsanna Díjat. Tőkés Zoltán 25 éve kezdte mentős hivatását a tiszaújvárosi mentőállomáson, majd a szerencsi mentőállomás közösségének tagja lett. Nyolc éven keresztül a Légimentőknél is dolgozott. A szerencsi mentőállomáson 2009-ben bajtársi összefogással létrehozta a Dél-Zempléni Mentőkért Egyesületet, amelynek vezetőjeként több millió forint értékű eszközbeszerzéssel segítették a szerencsi mentőket. 2023-tól az orvosi ügyeletek országos átszervezése után a szerencsi telephely vezetésével bízták meg, amit a mentő hivatás mellett jelenleg is gyakorol. A boon.hu számára elmondta, az ő feladata volt megszervezni és összeállítani a csapatot, illetve kialakítani az orvosi ügyelet rendszerét Szerencsen.

Számomra ez egy óriási elismerés, az elmúlt huszonöt év legnagyobb elismerése a munkámnak

– tette hozzá a díjjal kapcsolatban.