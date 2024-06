„Szombaton megérkeztek az első úttörők a Bükk festői szépségű hegyvidékén kijelölt táborokba. Az Alföldről, a Dunántúlról, valamint Budapestről nyolc úttörőcsapat verte fel a sátrakat. A Keletbükki Állami Erdőgazdaság húsz táborhelyet jelölt ki erre a célra. Kéthetenként egymást váltva, több mint száz úttörőcsapat jelentette be táborozási igényét. Egész nyáron „telt ház” lesz a Garadna völgyi, a Bánpatak menti sátorozó helyeken" – írta az Észak-Magyarország hatvan éve, 1964. június 23-i számában.

A cikkből azt is megtudhatta az olvasó, hogy a legtöbb táborozóhely a lillafüredi erdészet területén van: Virágoslápán, a Teknős völgyben, a Lencsés forrásnál és máshol üthették fel sátrukat az úttörők. Miskolctapolcán, a fürdőhely közelében fekvő erdőségekben három táborhely szolgálta az úttörők nyári pihenését. Sátortábort állíthattak olyan vadregényes vidéken is, mint Fehérkőlápa, a Kövesváradi rét és a festői szépségű dédesi várrom szomszédságában levő várerdő.

A táborhelyek kijelölésénél tekintettel voltak arra is a szervezők, hogy az ellátáshoz és tisztálkodáshoz szükséges forrásvíz a közelben legyen. Az élelmezést is könnyen meg tudták oldani az újságcikk szerint a szomszédos községekből. Tűzrakó-helyeket is felállítottak, hogy az erdőtüzeknek elejét vegyék.