Az állam által szervezett nyári diákmunka számomra mindig is remek lehetőséget jelentett, és több éven keresztül örömmel vettem részt benne. Különösen értékes volt számomra, hogy a falu fiataljai összegyűlhettek, és közösen tehettünk valami jót a közösségért. A program során többnyire a közterek rendezésében segítettünk, ami által nemcsak szebbé tehettük a környezetünket, hanem a közösségi összetartozást is erősítettük. Emellett számos esetben különböző rendezvényeken vettük ki a részünket, ami mindig izgalmas és változatos feladatokat jelentett. Jómagam többször is segítőként vettem részt a helyi gyermek napközis táborban, ahol a gyerekekkel foglalkozhattam és hozzájárulhattam a nyári élményeikhez. Emellett volt olyan alkalom is, amikor kiállításon segítettem, ami új tapasztalatokkal gazdagított. Az állami nyári diákmunka nemcsak munkalehetőséget biztosított számomra, hanem közösségi élményt is, amiért mindig hálás leszek