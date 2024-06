„A diákmunka nem csak anyagi előnyt jelent, hanem lehetőséget biztosít a diákok számára, hogy valós munkatapasztalatot szerezzenek és felkészüljenek a felnőtt életre. Az iskolaszövetkezetek támogatása és a partnerek elvárásai révén a diákok értékes tapasztalatokkal gazdagodhatnak, amelyek későbbi karrierjük során is hasznosak lehetnek” - összegezte a diákmunka előnyeit Leskó Annamária.

Tornai Zoltán idén ballagott egy miskolci gimnáziumból: „Tavaly nyáron, júliustól egészen szeptember elejéig az Avalon parkban voltam pincérsegéd. Azt gondoltam, hogy messze áll tőlem a vendéglátás világa, de nagyon megszerettem. Mindenkinek ajánlom a diákmunkát, betekintést kaphatunk a felnőtt életbe és sokat javít a problémamegoldó képességen. Minden nyári munkát iskolaszövetkezet segítségével találtam és a megkeresett pénzből próbáltam önállósodni. Nagyon jó érzés volt, hogy nem a szüleimtől kértem zsebpénzt szórakozásra, új ruhákra.”

„Kilencedik utáni nyáron megcsináltam a kötelező közösségi szolgálatot egy óvodában, ahol azon a nyáron már dolgoztam is augusztusban. Két éve már ugyanazon a helyen – egy miskolci szállodában – dolgozom recepciósként a szünetekben, nem csak nyáron. Idén érettségizem, de a szóbelik után újra megyek dolgozni és egyetem mellett is ez a tervem” - mondta el Füzi Hanna az elmúlt években szerzett diákmunka tapasztalatait. Hozzátette, hogy az öccse, Bence most 9. évfolyamos tanuló és iskolaszövetkezet segítségével idén nyáron egy sportáruházban fog dolgozni.