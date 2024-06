Összetett projektmunkáról van szó

Mint fogalmazott, mindezek felmérése és vizsgálata egy összetett projektmunka keretében történik majd, melynek része a kiemelt érintettekkel történő egyeztetés, így a városi főépítész, önkormányzat, nagytulajdonosok, melynek során a társadalmi és ipari fejlesztési szándékok feltérképezését követően azok minél nagyobb arányban történő figyelembe vételével történik majd meg a tanulmány elkészítése. Kiemelt figyelmet fordít a megvalósító csapat a jelenleg hatályos jogi, környezetvédelmi és ipari helyzetre és adottságokra a javasolt fejlesztési irányok megtervezése során, hangsúlyozta.

„Mindenki nagyon segítőkész, támogató"

„Az eddigi tapasztalatunk, hogy mindenki nagyon segítőkész és támogató az eddig megkeresett érintettek közül, ami egy ígéretes előjel a jó minőségű és eredményes tanulmány elkészítéséhez. Ebben is jól tükröződik Miskolc város ipari és lakossági érzelmi kötődése az egykori DAM-hoz, ami nagyon motiváló a tanulmány készítőinek és bevont érintetteknek egyaránt" – fogalmazott a kuratóriumi elnök. Kérdeztük, megismerhetnénk-e őket, készíthetnénk-e interjút a csapattal munkájukkal kapcsolatban, de ezt nem tartotta jó ötletnek: „További információért továbbra is a projektet menedzselő Universitas Miskolcinensis Alapítvány a kapcsolat, a szakértő cégek számára nem preferált, hogy részleges információk kiadásával kontextusától kiszakítva információt szolgáltassanak a projekt haladása kapcsán" – hárította a kérést.

November 15. a határidő

Azt már korábban megtudtuk, hogy a tanulmányt november 15-ig kell elkészíteni. A terület méretéből és elhelyezkedéséből adódóan minden bizonnyal egy több funkció megvalósítására is alkalmas terv áll majd össze, amelynek többek között – de nem kizárólagosan – több funkció is támpontot adhat. Eszerint ipari park, hotel, de akár zöldterület is lehet a miskolci kohászat hűlt helyén.