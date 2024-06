Idén a megszokottnál korábban indult a cseresznye szezonja, az enyhe időjárás ugyanis előbbre hozta az édes, nyári gyümölcs szüretelésének időszakát. Egyes fajtákat már leszedtek és a piacra vittek a kereskedők, néhány fajta azonban csak a következő napokban, hetekben érik meg, ami miatt a törhetik még a fejüket a termelők.

Cseresznyedömping van a Búza téri piacon

A cseresznye szereti az esőt, csapadékos időjárásra van szükség ahhoz, hogy kellően nagy szemek csüngjenek le a fáról. Ha szárazság tapasztalható a tavaszi hónapokban, öntözéssel vagy csepegtetéssel lehet orvosolni a problémát – írja a promotions.hu.

Széles kínálat

Piaci körsétánkon megállapítható volt, hogy szinte minden pulton helyet kapott a cseresznye. A kis ropogósnak 800 forint kilója, a leginkább keresett szomolyai ára pedig 1200-1300 forint körül mozog, ám 2200-2500 forintért kapható különleges extranagy szemű változat is. Legjobban a dzsemnek való aprószemű földieper megy 1500 forint kilónkénti áron akár ládástól is viszik. Egyébként már megjelent az őszibarack, sárgabarack, jön a sárga és zödbélű dinnye is minimum két héttel hamarabb ért ide, mint szokásos és előreláthatólag nagy mennyiség várható mindegyikből – tudta meg portálunk a boon.hu.

A cseresznyeválaszték egyre szélesebb a piacon

Kamilla és családja a szomolyai cseresznyére esküszik, megjelenésétől kezdve kilószámra vásárolja a piacon. Az idén kezdett el a szamóca befőzés gondolatával kacérkodni, a vásárlóbarát ár is ösztönzi, hogy a nyár ízeit megőrizve rakjon el belőle. Edina el van ájulva az extra nagy szemű cseresznyétől, egyébként szokott ízproblémát okozni a szokásosnál nagyobb méret, de a mostani termés kifogástalan – hangsúlyozta.

Tamás az eperre panaszkodik, valamiért az idei sokkal kevesebb ideig áll el, hamar levet ereszt – panaszolja. Így minél hamarabb el kell fogyasztani – fogalmazza meg a megoldást.