Családi napot szerveztek szombaton a miskolci IfiHázban. „Kerti partit már nagyon régóta szervezünk, de az elősorban a művészeti csoportjainknak a bemutatása volt” – mondta portálunknak Csóka Edit, a rendezvény szervezője.

Családi nap az Ifiházban. Fotó: Vajda János

Színes programok

Arról is beszélt, idén kibővítették a programpalettát. „Délelőtt kiállításmegnyitóval kezdtünk, majd gyermekeknek kedveskedtünk programmal és bűvészbemutatóval, majd délután a negyvenéves mazsorettcsoport felvonulásával folytatódott a program, ami egészen a Malomszög utcától a Balázs Győző térig tartott” – mondta.

Itt a szervezők színes programokkal kedveskedtek a Győri kapui lakosoknak. Az eseményen bemutatkoztak az IfiHázban is működő művészeti csoportok. „A Ködmön Formációs Táncegyüttes, a mazsorettek, hastánc bemutató és különböző koncertek várták az érdeklődőket” – ismertette. Arról is beszélt, hogy ez egy komplex program, amely nemcsak a felnőtteknek, hanem a gyermekeknek is szórakozást nyújt.

Azt is megtudtuk, hogy az IfiHázba összesen 24 művészeti csoport jár. Kócziné Rózsa Ildikó, a mazsorettcsoport művészeti csoportvezetője a boon.hu-nak elmondta, hogy mazsorett kiállítással most készültek először. „A negyven éves mazsorettcsoportot szerettük volna megünnepelni ezzel” – mondta. Arról is beszélt, hogy számos rendezvényen részt vesznek és sikeres eredményeket érnek el.

Simon Csaba, a Ködmön Formációs Táncegyüttes művészeti vezetője elmondta, hogy számukra mindig nagyon jó ez a program. „Egy ilyen családi napon nemcsak a szülők ismerhetik meg jobban egymást, hanem a gyermekeket is látják, hogy a tanév során hova fejlődtek” – mondta. Azt is elárulta, hogy a kerti parti már hagyománynak mondható, hiszen az iskolai évet itt szokták lezárni a táncegyüttesükkel.