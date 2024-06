A programok között szabadtéri játékok, kézműves foglalkozások, a Pajta Játék-tár játékai, valamint a Miskolci Édenkert Református Óvoda - Bárczay Árvéd Óvoda óvodásainak műsora is szerepel. Az AdHoc Vokál zenés műsora mellett modellautó bemutató, piknik fotósarok, arcfestés és lufihajtogató bohóc is szórakoztatja majd a résztvevőket. A nap részeként bababörzét is szerveznek, ahol gyermekruhák, játékok és könyvek vásárlására és eladására is lehetőség nyílik, továbbá vattacukor és jégkása is kapható lesz.

A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy vigyenek magukkal buborékfújót, piknikplédet, elemózsiát és természetesen jókedvet, hogy együtt fújják a sok-sok buborékot, így köszöntve a nyarat és a szünidőt! Az esemény ingyenes és nyitott minden érdeklődő számára.