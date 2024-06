Molnár Máté az első pillanattól kezdve könnyedén szót ért a kicsikkel, akik könnyedén megtanulják a bölcsődék rendjét

A döbbenet után célok következtek

A szakember rádöbbent, hogy mennyire szivacsok a gyerekek. – Mindent képesek megtanulni. Ha kellett, kétnyelvűek voltak, mert volt itt koreai anyának magyarul is beszélő, vagy brazil apukának spanyolul is tudó gyermeke. Tehát rájöttem, hogy nekünk ez alá kell dolgoznunk, hogy megtanuljon rendesen beszélni. Továbbá teret kell adnunk a mozgásának és játékot kell biztosítanunk a fejlődéséhez. Bevezettük a Kodály-módszert, én ráadásul ének-zene szakos voltam, tehát gyerekdalokat gyűjtöttünk össze, hogy beiktassunk zenés foglalkozásokat is. Ehhez megtanítottuk énekelni és játszani is a gondozónőket – emlékezett vissza Antalfi Károlyné, hozzátéve, csak ezután számolták ki, hány négyzetméter kell egy gyerekre, milyen magasnak kell lenni az épületnek, hány lux legyen a világítás, milyen fűtés legyen, hol jöjjenek be a szülők és hol távozzon a szennyes, továbbá egy gondozónő mennyi kicsivel tud foglalkozni. Annak idején tíz gyermek tartozott egy felnőtt felügyelete alá.

Kialakult a napi rutin

Az ötvenes-hatvanas években nem kértek el ruhát és ágyneműt a szülőtől, mint ma. – Volt saját mosodánk, ahol a pelenkát, a bölcsis pamut ruhát fehérneművel együtt és a szintén kizárólag pamut ágyneműt tisztán tudtuk tartani. A gyermeket tehát meztelenre vetkőztettük, miután a szülő beadta a bölcsődébe, lefürdettük, majd ráadtuk a benti ruhát, ami lehet, hogy nem volt olyan szép, mint az otthoni, bár annak idején nem is volt nagy választék a boltokban. A legfontosabb az volt, hogy megkönnyítsük a dolgozó anyák életét. A mindennapi élelmet dietetikus állította össze, majd elkezdtünk kipróbálni egy napirendet, amiben rögzítettük az evés és az alvás idejét. A gyerekeket kint, a jó levegőn altattuk – mondta el Antalfi Károlyné. Szerinte a selyemréti bölcsőde nem Miskolc első bölcsődéje volt, hanem az ország első módszertani bölcsődéje, ahol felállították a szabályokat, és tanították is azokat a későbbiekben. Ő maga harmincnyolc éven át dolgozott ezen a területen. A ma már hatvanadik fennállási évét ünneplő selyemréti Napsugár Bölcsőde első igazgatójaként tevékenykedett.