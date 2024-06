A beszélgetés elején a szakember kiemelte, hogy Magyarországon most már jogszabályi kötelezettség, hogy a vendég csak úgy tud bejelentkezni a szállodákba, hogy ha a VIZA (Vendég Információs Zárt Adatbázis) rendszerbe beolvassák a személyi okmányainak adatait. A digitális okmányolvasók használatát és az adatok továbbítását többszörös módosítás után 2021. szeptember 1-jétől rendelte el a jogszabály. A hazai szálláshelyek tehát kötelesek korra való tekintet nélkül az összes vendégtől fényképes okmányt kérni, és a bejelentkezési folyamat részeként használni az okmányolvasót, valamint az adatok továbbítására alkalmas szálláshelykezelő szoftvert. A vendégek személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy jogosítvánnyal igazolhatják személyazonosságukat. Ha ezt valaki megpróbálja megkerülni és hamis okmányokat mutat be, akkor ez nagyon komoly jogkövetkezményekkel, akár börtönbüntetéssel is sújtható.

Álnevet használtak és nem fizettek

A VIZA rendszer bevezetése előtt azonban egy kedvelt csalási módszer volt, hogy a vendég álnevet adott meg. A szállodának ugyanis nem volt jogosultsága elkérni a személyes okmányokat, erre csak akkor lett volna lehetőség, ha hatósági személy is tartózkodik a helyszínen. Így a csaló eltöltött pár éjszakát, evett, ivott, jól érezte magát, majd egy váratlan pillanatban, mondjuk, reggeli után fizetés nélkül távozott. Bágyi Péter elmesélte, hogy ezek a vendégek onnan voltak felismerhetőek, hogy általában kézi táskával jöttek és így, ha, mondjuk, kiment a parkolóba a kocsijához a recepciós kollégának nem tűnt fel, hogy véglegesen távozik a épületből. Ilyenkor a rendőrségi feljelentést ugyan megtette a szálloda, de mivel ezek a csalók erre voltak „szakosodva”, pontosan tudták, hogy melyek azok az értékhatárok, amely mellett még komoly eljárást nem lehet indítani, így szinte megtalálhatatlanok voltak. Érdekességképpen elmondta, hogy volt olyan csaló, aki az ország tíz-húsz luxusszállodájában folyamatosan eljátszotta ezt, és egyszer egy nemzeti dohányboltban elkérték a személyigazolványát, és mivel körözött személy volt, így bukott le és el tudták kapni.