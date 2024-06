Feljelentette két kollégámat zaklatás miatt a Lokálpatrióta Demokratikus Egyesület nevű formáció. Hogy miért? Tájékoztatni akarták olvasóinkat, ezért kérdezni mertek dr. Barkai László polgármesterjelölttől.

Csákó Attila

Most nem azt szeretném kifejteni, hogy a DK, MSZP, LMP és PM által támogatott politikai „ejtőernyős” heti két napot Budapesten rendel, és a hétvégi önkormányzati választások utánra is lehet hozzá időpontot kérni, tehát csupán három napot szán a miskolciakra: „180 km, néha több”. Nemrég pedig azt bírta mondani, hogy a helyi politikát nem követi. Ahogy azt is csak érintőlegesen említem meg, hogy baloldali támogatói „végezték ki” Veres Pál polgármestert, most meg azzal a maszlaggal állt elő, hogy számít a véleményére.

Arra a napokban napvilágot látott hírre viszont választ szerettünk volna kapni – a kamera és az újságírók láttán mindig idegessé váló – dr. Barkai Lászlótól,

mit szól ahhoz, hogy a közösségi kampányát egy Budapesten feltőkésített önkormányzati vagyonkezelő cég finanszírozza, hiszen ez felveti a tiltott kampányfinanszírozás gyanúját.

Kollégáim erről szerették volna kérdezni a jelöltet, amire feljelentés lett a válasz: bűncselekménynek és törvénytelenségnek nevezik ők mindezt.

A jelölt azt ígérte, hogy a sajtótájékoztatója után megválaszol minden kérdést. De hazudott, mert gyáván elmenekült, megjárt mosdót, és vélhetően a poklok poklát,

hiszen arról kérdeztük volna, amire vagy nem tudja a választ, vagy nem mondhatja el. De bármelyik esetben ráég a történet: a miskolciakat nem nézheti hülyének, mert nem hagyják!

A polgármesterjelölt leszállhatna a magas lóról, mert rövidesen már csak arra fogunk emlékezni, hogy volt itt valaki – hogy is hívták? –, aki nem az emberek közül való, hanem felsőbbrendűnek képzeli magát.

Jó példa erre, amikor azt mondta kéjesen és kérkedve a kollégámnak: mondjam angolul, megérti? Igen, a kollégám megérti, azt viszont nem, hogy lehet valaki ennyire beképzelt és öntelt.

Dr. Barkai László alkalmatlan! – és ezt nemcsak én mondom, hanem sokan a vármegyeszékhelyen.

Például a másik baloldali jelölt, Varga Andrea Klára, a Függetlenek SZIVE polgármesterjelöltje, jelenlegi alpolgármester is.