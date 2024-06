A mesterséges intelligenciával (MI) kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat járják majd körbe a résztvevők azon az egész napos workshopon, amelynek előadói Balogh Péter (Petya) startupper, befektető és mentor, valamint munkatársa P. Tóth András lesznek. A június 20-án (csütörtök) 9 órakor kezdődő rendezvény a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) vállalkozásfejlesztési programja keretében valósul meg. A programnak a mezőkövesdi Hotel Balneo Zsori ad otthont. Fontos tudnivaló, hogy a kamara kizárólag vármegyénk vállalkozóit várja a workshopra, és lényeges az is, hogy számukra a részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a BOKIK honlapján lehet.

Hogyan működik?

Az idei év legnagyobb slágere a képzéseink között a „Mesterséges intelligencia cégvezetőknek” képzés – nyilatkozta a közelmúltban Balogh Petya, a workshop előadója. Elmondta azt is, hogy ezeken az alkalmakon bemutatják, hogy cégvezetőkként vagy vezetőként nézve milyen kihívásokat hoz az MI, hogyan alakíthatja a piacokat, milyen hatással lesz a munkaerőpiacra és a munkahelyekre. A mezőkövesdi képzés tematikájában is kiemelt helyet foglal el annak bemutatása, hogy hogyan működik, mire jó és mire nem jó a mesterséges intelligencia. Példákon követhetik nyomon a résztvevők, hogy az üzleti életben milyen szerep jut az MI-nek, és megvizsgálják majd a társadalmi hatásait is. Aki jelentkezik a június 20-i rendezvényre, annak tudnia kell, hogy egy igen intenzív kurzus vár rá, ami ötvözi az előadásokat és az interaktív workshopot. A gyakorlatok maradéktalan elvégzése érdekében mindenki hozzon magával egy viszonylag korszerű notebookot, hiszen a nap mintegy felében konkrét feladatokat oldanak majd meg a résztvevők saját gépükön. A maradék időben pedig a szakértők előadásáé lesz a főszerep, illetve interaktív beszélgetések zajlanak. A szervezők természetesen azokat is várják, akik passzívan, hallgatóként szeretnének részt venni a programon.