A technológiai ugrás kihat a vállalatokra

Rendkívül gyorsan változik a technológia, és ha erre nem reagál gyorsan egy cég, akkor az hamarosan csődbe megy. Mert nem fejlődik, idővel elszáguld mellette a piac, hiszen a technológia magával húzza a gazdaságot.

Megjelent az iPhone. Ezen a Nokia vezetői kezdetben nevettek, nem is tartották igazi telefonnak. Úgy érezték, elejtik az emberek, összetörik, semmire sem lesz jó. Eltelt három év, és szinte minden Nokiásnak iPhone-ja lett

- hozott a tendenciára egy látványos példát. Hasonlóan járt a legrégebbi brit utazási irodának számító Thomas Cook vállalat. Az 1841-es alapítású vállalatot Balogh Petya szerint a netes keresés és a felgyorsult foglalási rendszer forradalma végezte ki, ami elment a régies Thomas Cook-formátum mellett.

A ChatGP-nek még nincs humorérzéke

A vállalkozó úgy látta: a mesterséges intelligencia villámgyorsan fejlődik, azonban még nagyon messze van az emberi gondolkodás tökéletes modellezésétől. Az emberi agysejtek gondolatmorzsákat és összefüggéseket keresnek, egyetlen agysejt 10 ezer másikhoz is kapcsolódhat. Balogh Petya neurális hálózatokat is tervezett: ezek között az idegrendszerben is fontos szinapszisok mélyebb összefüggéseket kódolnak.

Az irónia, a humor már egy mélyebb réteget és összefüggést képvisel, egy sokadik értelem. A ChatGP mindig összefüggéseket keres, mégsem ás annyira mélyre, hogy humorérzéke legyen

- tárta fel az MI egyik gyengeségét a startupper.

A munka világában azonban a mesterséges intelligenciának egyre nagyobb a jelentősége. Hiszen a tudósok már emberi méretű neurális hálózatokat működtetnek, ami jelentősen megkönnyítheti és felgyorsíthatja a munkahelyi feladatok megoldását.

