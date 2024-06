Alig ért véget június 8-án délután a hernádvécsei óvodások, a leendő elsősök ballagása, amikor megkezdődött a szomszédos általános iskolában azoknak az egykori diákoknak az osztályfőnöki órája, akik 50 éve fejezték be itteni tanulmányaikat. Sajnos, az osztályfőnökük, Tőzsér Lászlóné már nem lehetett ott, és az egykori igazgató, Tőzsér László sem, így rájuk, valamint a többi elhunyt tanárra és a 9 néhai osztálytársra emlékezve mécsest gyújtottak a találkozó résztvevői. Koscsó Miklós iskolaigazgató köszöntötte az egykor 20 fős osztályból megjelent 9 volt diákot, bemutatta az iskolát, a megújult épületet, és beszélt arról is, hogy igyekeznek minél jobb kapcsolatot ápolni a szülőkkel, együttműködni a település lakóival és persze a környező falvak iskoláival is. Az egykori diákok pedig megpróbálták a lehetetlent: röviden összefoglalni mindazt, ami az elmúlt fél évszázad során történt velük. A legtöbb szó természetesen a gyermekeikről és unokáikról esett, és persze felidézték iskolai emlékeiket is. A képen: az egykori diákok és jobb szélen a jelenlegi igazgató.