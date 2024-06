Segítenének az út megtalálásában

Az ünnepélyes tanévzárón Konyári György, a miskolci MCC képviselet-vezetője köszöntötte a végzősöket. Beszédében kiemelte:

Mi az MCC-ben egy világlátott és patrióta nemzedéket szeretnénk nevelni. Mindannyian mások vagytok, és más céllal érkeztetek ide, de szeretnénk, ha valamennyien megtalálnátok az utatokat. Ebben szeretnénk nektek segíteni.”

A képviselet-vezető azt is hozzátette, azok a fiatalok, akik tehetségesek, felelősséggel is kell, hogy rendelkezzenek, és fontos, hogy vissza is adjanak a tehetségükből a szülővárosuknak és a régiónak.

Még várják a jelentkezőket

Az ünnepség díszvendége, Prof. Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora szintén arra biztatta a végzős középiskolásokat, legyenek felelős értelmiségiek, és tegyenek ők is a régió fejlődéséért. Miskolc és a vármegye sokszor játszott már kiemelkedő szerepet a történelem során, és az egyetem, illetve az MCC is azon dolgozik, hogy ezt a meghatározó szerepét ismét visszakapja a város. A rektor azt is hozzátette:

Nincs olyan, hogy vakszerencse. Lehetőségek vannak, amiket egyesek ki tudnak használni. Nektek is ilyen lehetőségeket ad az MCC, használjátok ki ezeket!

A végzős KP-sok közül jó néhányan tovább folytatják MCC-s életútjukat az Egyetemi Programban (EP), amelyre június 30-ig várják valamennyi most érettségiző diák jelentkezését.