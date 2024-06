Ahogyan az emberre, úgy az állatokra is rossz hatással lehet a nagy meleg, viszont ők nem tudnak olyan eszközökkel védekezni, ahogyan mi: légkondival és más technológiával. A kutyák is megsínylik a hőséget, fajspecifikus, de minden fajtára figyelnünk kell, mert nem tudhatjuk, hogy melyik kutyus érzékeny a kánikulára.

Mi is lehet a probléma?

Különösen káros hatással van a levegő magas páratartalma. A túl nedves levegő még megfelelő hőmérsékleten is álmosságot, légzési nehézséget okoz. A meleg, nedves levegő megakadályozza a tüdőből, valamint a kutya nyelvének felső részétől történő vízpárolgást, fokozva a test átmelegedését.

Mit tehetünk ellene?

Jeges finomság: például jégkockatartóban lefagyaszthatunk kutyánknak húslevest vagy natúr joghurtot, amit aztán jó ízzel elnyalogathat. Utóbbiba tehetünk gyümölcsöket is, hogy még egészségesebb legyen a nassolnivaló.

Medence: sok kertben található ma már, de ne egy luxus fajtára gondoljunk. Sok kapható kis méretben is, akár kifejezetten kutyáknak készített medencét is vásárolhatunk. A feltöltést is élvezi kedvencünk, mert imádnak a slaggal játszani.

Vizes törölköző és vizes palack: a lakás különböző pontjain elhelyezhetünk hűtött vizes palackokat, amiknek neki tud dőlni kedvencünk. Ha úgy gondoljuk, hogy a fagyasztott palack tartósabb, mindenképp úgy adjuk oda kutyusunknak, hogy előtte egy rongyba vagy törölközőbe csavarjuk, így az eb teste nem érintkezik vele közvetlenül. Műanyag üveg helyett termoszt is használhatunk. A másik módszer, ha benedvesített törölközőt terítünk a földre, amire ráheveredhet. Ezeket a kert árnyékos részein is elhelyezhetjük, ezzel is elcsalogatva a kutyust a napról.