„Egy mély árok állja utunkat. Egy kidőlt fa éppen átdőlt rajta, így át tudunk menni. Csakhogy a vihar, ami kicsavarta a fát, a szemközti fán lévő fészekből kifújt egy madártojást. Szerencsére nem tört el. A feladat nem csak átjutás, hanem, hogy óvatosan visszavigyük a tojást a fészekbe. Apa a pallón egyensúlyozva, kezében egy kanállal át kell vigyen egy ping-pong labdát és el kell helyeznie a fészekben. Ha a labda leesik, újra kell próbálkoznia. Ezt követően a gyermek is átjöhet óvatosan egyensúlyozva.” Ez csak egy feladat a tíz közül ami a Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi Majorságában tartott apanapon várta a vendégeket.

Ügyességi játékok várták az apákat

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Tapasztalat és tudásátadás

- Volt egy pici bizonytalanság bennünk, hogy a délutáni focimeccs miatt nem volt szerencsés az időzítés, de a vendégeink rácáfoltak, várhatóan összességében mintegy száz család jön el és vesz részt a programokban – prognosztizálta Jakubinyi László az alapítvány elnöke még délelőtt. A szakirodalom szerint a keresztény Európában ünnepelték az apák napját nem ilyenkor, hanem Szent József napján. Van egy ilyen ősi tradíció, hogy az apáknak is van feladata, mint családfenntartó, de hát mindig úton vannak, dolgoznak, ezért figyeljünk rájuk is egy kicsit. Tíz éve van hivatalosan Magyarországon is ez az ünnep, mely igazodik a nemzetközi trendhez – tudtuk meg. Arra próbálunk fókuszálni, hogy az apa-gyerek idő az legyen minőségi. Van egy kalandtörténet, hogy ellopták a mosolyt és most vissza kell varázsolni, a feladatok megoldása végén pedig meglepi ajándék vár az apákra. Az az érdekes, hogy a látogatók fele csak apa-gyerek volt tehát nem jött anyuka, meg láttunk néhány anyukát akinél látszott, hogy „elhozta apát” – osztotta meg tapasztalatait portálunkal.

Ez nekünk is egy teljesen új koncepció amit ezt követően igyekszünk majd tovább építeni. Melynek vannak edukációs és ügyességi részletei. Számunkra nagyon fontos, hogy itt vannak a fogyatékos fiatalok és ők is részt vesznek ebben, egy-egy állomást megtanultak működtetni

– hívta fel a figyelmet a szakember.