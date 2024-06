Megnyílt Miskolcon a villanytelepi strandfürdő, írta 1954. június 1-én az Észak-Magyarország.

„A dolgozók örömmel fogadták a hírt, hiszen már nagyon nagy szükség volt egy újabb fürdő üzembeállítására. Mivel még tatarozzák az épületet, mindössze ötszáz ember veheti igénybe egyszerre a fürdőt, a kivitelező vállalatnak a tanács támogatását kérve, meg kell gyorsítania a munkát, s ügyelnie kell a határidők pontos betartására. Ne felejtsék el az illetékesek, hogy már így is nagyon elkéstek, mert tavasz óta már régen be lehetett volna fejezni az építkezést" – fogalmazott meg némi kritikát is a 70 évvel ezelőtt megjelent lap. Folytatták is a dörgedelmes hangot: legalább azzal igyekezzen a tanács helyrehozni mulasztását, hogy a legutóbb kiszabott batáridőket betartja. A város dolgozói nem őszre kérték a strandot, hanem nyárra. Nem szívesen vennék a fürdőzők, ha egész idény alatt malterporban, téglatörmelékek és meszesládák társaságában kellene napozniok".

Miért is villanytelepi?

Bizonyára sok olvasót meglep a „villanytelepi" elnevezés, hiszen a selyemréti fürdőről van szó. A strand története sok mindenre magyarázatot ad. 1927-ben adták át villanytelepi strand néven, az 50-es években átalakították (az ezt követő átadásról ír a fenti cikk), miután 45 fokos termálvizet találtak, és így újabb medencét építettek a régi strandhoz.

A „villanytelepi strandot” tehát ekkor, hetven éve vehették újra birtokba a miskolciak, akik nemigen vettek tudomást arról, hogy időközben már Augusztus 20. strandként szerepelt a fürdő a hivatalos dokumentumokban, a köznyelv a régi nevén hívta.

Később a rendszerváltozást követően kapta meg mostani nevét, azóta emlegetjük Selyemréti Strandfürdőként. (No de milyen a népnyelv: néha villanytelepiként, néha augusztus 20-ként.)