„A Vidám-parkról van szó. Már széltében elterjedt a hír a városban, hogy lesz ilyen. Az emberek, de a gyermekek is sokat beszélnek a majdani körhintáról, csodabarlangról. Hátha még fogaskerekű is járna az Avasra! Miért ne? Hiszen a minisztériumnak ez több millió forintos beruházása lesz. Lesz! De mikor? – teszik fel a kérdést egyre többen, egyre türelmetlenebben. S ez a türelmetlenség jogos, hiszen egy határozatnak a megvalósulását sürgeti" – így kezdi a cikkét 1954. június 24-én az Észak-Magyarország. A részletekre is kitér az újság: a népművelési minisztérium az év márciusában – azaz 70 évvel ezelőtt – levelet küldött a megyei tanácshoz, amelyben közölték, hogy Miskolcon Vidám-parkot létesítenek. A munkálatokat minél hamarabb meg akarták kezdeni, mert még ugyanabban az évben el akartak készíteni néhány kisebb, könnyen megépíthető szórakozási alkalmatosságot. Éppen ezért sürgősen kérték a tanácsot, hogy jelölje ki a helyet a park részére. A miskolci városi tanács áprilisban értesítette is a minisztériumot, hogy a Vidám-park részére az Avas déli lejtőjét tartják a legalkalmasabbnak. „Azóta várunk" – írta a lap.

Nagyon várták...

„Úgy látszik, ma már nem sürgős az illetékeseknek az építés, mert a kijelölt helyen még mindig nem kezdtek munkához" – fogalmazott 70 éve az újságíró. – Ne feledkezzen el a tanács, de az illetékes minisztérium sem arról, hogy a dolgozók nagyon várják az'ígéret megvalósítását".

Szomorú olvasni, hiszen – úgy tudjuk, bár 70 év hosszú idő – soha nem valósult meg a terv.

Azért egy kis örömről is beszámolt a lap: a Népkertet kultúrparkká tervezték fejleszteni, igaz, egy elég távoli beruházást emlegettek ezzel. „A város szívében fekvő dúslombú, szépen rendezett kertet most is szívesen keresik fel a város lakói. Mennyivel nagyobb örömmel jönnek majd ide, ha az árnyas fák alatt hívogató padokon kívül a jelenlegi szabadtéri színpad mellett még bábszínház és könyvtár is rendelkezésükre áll majd" – írták eleink, kíváncsiak lennénk, mit szólnának ahhoz, amit most látnának, ha a Népkertbe látogatnának.