Különös szenvedélynek hódolt Újszászi Gyula ózdi tisztviselő, az évek során miniatűr „mesevárost” épített, a különleges világot 1964. június 2-i számában mutatta be az Észak-Magyarország, valószínűleg nem első alkalommal, hiszen egy korábbi cikkre is utal az újságíró, azt azonban sajnos nem találtuk meg. A hatvanéves cikk szerint a 4-szer 2 méter nagyságú területet elfoglaló építményben megtalálható az ózdi nagykohó makettje, az ózdi középületek és a pályaudvar kicsinyített mása is. „A több mint 70 méter hosszú sínhálózaton 15 különböző típusú, élethűen pontos mozdonymodell vontatja a méretarányosan elkészített apró szerelvényeket. A gombnyomásra működő váltók és jelzőberendezések üzembiztosan működnek. Újszászi Gyula és gyermekei, szabad idejükben nagy kedvvel építik a kisvasúthálózatot, és ebben az évben tovább fejlesztik a mesevárost is" – olvasható a cikkben, amelyhez két nem túl jó minőségű fotó is tartozik. Kíváncsiak lennénk, mi lett a makett sorsa, hiszen ma már az ózdi nagykohó is a múlté.

Újszászi Gyula és makettje a korabeli képeken