Az elmúlt néhány napon kevesebb helyen fordultak elő záporok hazánkban, így a talaj ismét sokat száradt. Szántóföldi növényeink igényelnék az esőt, melyből a következő egy hét során érkezik is, többfelé bőségesen.

A csapadék mennyiségének területi eloszlása azonban továbbra is egyenlőtlen marad – ismerteti legfrissebb agrometeorológiai elemzésében a met.hu.

Jöhet az aratás

- Egyelőre elég volt a csapadékból, bár felénk voltak nagy eltérések a mértékében, nálunk 12 milliméter esett a minap négy kilométerrel odébb pedig semennyi – mondta el Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke. – A képet tarkította még a nagy mennyiségű, de aprószemű jég, amely nem okozott jelentősebb kárt – tette hozzá. Jelenleg a növényvédelemben van tennivaló, illetve a takarmánybetakarítás folyik. Lassan készülnek az aratásra, amely őszi árpa esetében akár június 20-25 körül lehetséges, a búzára várhatóan július közepén jöhet sorra – tudtuk meg.

Az elmúlt egy hét során folytatódott a meleg, záporos, zivataros időjárás.

Valahol az országban minden nap esett, többfelé viharos széllel kísért heves zivatar, helyenként felhőszakadás és jégeső is kialakult. Az elmúlt 10 nap alatt hazánk döntő részén 10 és 50 milliméter közötti csapadék hullott, de néhol ennél is jóval több esett. A záporos csapadékforma miatt nagyok a területi különbségek, a Mezőföldön, illetve a Hajdúságban és a Sárréten foltokban csak kevés eső hullott. A harminc napos csapadékösszeg átlagtól vett eltérése is nagy szórást mutat, de az ország jelentős részén a hiány a jellemző.

Csapadék és hőmérséklet

Az elmúlt héten a felszín közeli talajréteg sokfelé átnedvesedett, foltokban maradt csak száraz. Múlt szombat óta azonban kevesebb helyen alakult ki záporeső, azóta újra sokat száradt a talaj. A fölső 50 centimétere réteg nyugaton és északon sokfelé kellően nedves, ugyanakkor főleg az Alföldön és a Dunántúl délkeleti felén jelentős a nedvességhiány, bőven lenne helye a további esőknek. A fél méternél mélyebb talajréteg továbbra is bőven tartalmaz nedvességet, ami jó tartalékot jelenthet egy esetleges nyári aszály során.