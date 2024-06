Hivatalosan is kitört a nyári szünet, a gyerekek nagyobb számban jelennek meg a közterületeken napközben, többet bicajoznak, mozognak, de többet vannak a világhálón is – mindezt jórészt felnőtt felügyelete nélkül. Ennek számtalan veszélye van, könnyen válhatnak baleset, bűncselekmény áldozatává, de akár elkövetővé is.

Mire is kellene figyelni, hogyan lehet felkészíteni a gyermeket és mire figyeljen a szülő? Ezekről is beszélgetett Horváth Imre szerkesztő a Sziréna című podcastban Jenei Károly alezredessel, a vármegyei rendőr-főkapitányság kiemelt főelőadójával.

Hallgassa meg!

Még több podcast a boon.hu oldalán.