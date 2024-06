Az emberi politikusok sokat tanulhatnának a méhek társadalmának működéséről. A méhek életéről beszélgettünk Lövey Attilával, a vattai Lövey Méhészet vezetőjével.

Ki a főnök a méheknél?

Meglepő módon a méhek társadalmában nincsenek politikai vezetők, nem érvényesülnek az embereknél megszokott alá-fölérendeltségi viszonyok. Lövey Attila megállapította: a méhek mentesek az emberiség politikai fondorlataitól, inkább a biológiai ösztönök irányítják a mindennapi tevékenységüket. A méheket leginkább az életösztöneik vezetik.

Ezeknek igyekeznek megfelelni, például a szaporodásnak, a tisztogatásnak, az élelem gyűjtésének. Érzelmek, politika nem befolyásolhatja őket, mert annak a méhcsalád túlélőképessége látja kárát.

Törvények nélkül is rend van a kaptárban

A méheknél nincs szükség a társadalmat irányító törvényekre. Mivel a túlélés, az életösztönök irányítják őket: a fajfenntartás, a szaporodás, a védekezés, az élelemszerzés. Mikor a kis méhecske megszületik, már pontosan tudja, mi a feladata. A méhecske nem jár óvodába, iskolába a tudásért. Azt a minőségi táplálékot kapja, amit neki teremtettek, hogy minden időben pontosan elláthassa az élete feladatát.

A közösség idős, esetleg beteg tagjai is tudják a dolgukat, legyen az bármilyen fájdalmas számukra. A beteg méh többnyire önszántából elhagyja a kaptárat. Megesik, hogy erre képtelen: ilyenkor társai kiviszik, minél távolabbra a kaptártól.

A védelmi feladatokat is hihetetlen összetartással végzik. "A kijáróban őrző-felügyelő méhek ellenőrzik a hazatérőket. Minden családnak egyedi illata van, ez is segít a beazonosításban. Ha darázs támad, akkor csoportosan, egyszerre vetik magukat az ellenségre. Ilyenkor speciális feromont bocsátanak ki, hogy figyelmeztesse a távolabb lévő "kaptár-társakat" a veszélyre. Illatokkal is tájékozódnak kaptáron belül a méhek. Saját életükkel cseppet sem törődve védik a családot a dolgozóméhek"-ismertette a kaptár védelmének működését a méhész.

A méhek anyjának lenni nem könnyű feladat

Lövey Attila részletesen bemutatta a méhközösség szerveződési szintjeit: a családban tavasztól őszig szinte kizárólag egy méhanya rakja a petéket, és több tízezer dolgozó méh szorgoskodik a feladatokon. A kaptár lakóiként együtt tüsténkednek a kikelt peték -a lárvák- etetésén, a vízhordáson, a nektárgyűjtésen, a fehérjét adó virágpor gyűjtésén, a propoliszgyűjtésen. A sejtek tisztogatásán, a friss nektár besűrítésén, az anyaméh etetésén, a lépek építésén, a fészek 36 Celsius-fokos melegének fenntartásán.