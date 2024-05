Nem véletlenül adott ki elsőfokú, citromsárga riasztást a HungaroMet szerdán délutánra vármegyénkre. Csúnya borulat, dörgés, villámlás érkezett, majd a zivatar is lecsapott.

Zivatar fellegek

Forrás: Olvasónk/Szabó Vivien

Olvasóink is megörökítették a sötét, viharfellegeket.

Forrás: Olvasónk/Szabó Vivien

Ahogy az lenni szokott, ha zivatar mellett a nap is süt, vagy hirtelen ki lesz derült ég az eső után, most is megjelent a szivárvány az égen.

A dupla szivárvány Miskolc határában

Fotó: Vajda János

Sőt dupla szivárvány, mint azt a fotók is bizonyítják.