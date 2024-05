Az anyák napjára gyermekkorunk óta nagy izgalommal készülünk, és törjük a fejünket, hogy mivel lephetnénk meg szeretteinket. Aki az utolsó napra hagyta az ajándék beszerzését sem csalódhatott, hiszen a boltok széles választékkal várták a vásárlóikat és a szemfülesebbek akár a miskolci régiségvásáron is beszerezhették a meglepetést.

Gábor Lászlóné üzletvezető, a Zsóka virágüzlet tulajdonosa reggel nyolctól várta a vevőket széles áruválasztékkal. Boltjában nemcsak a hagyományos csokrok, hanem bonbonok, kabalák és virágkosarak is választhatók voltak.

Szépséges csokor az édesanyáknak

Fotó: Galambos Eszter

Tapasztalata szerint már szombati napon is nagyon sokan keresték fel az üzletet, vasárnap délelőtt viszont az volt a jellemző, hogy tizenegy körül érkeztek nagyobb számban a vevők. Elmondása szerint a cserepes virágok és a szálas virágok egyformán népszerűek. Ami nagyon érdekes, hogy van olyan vevő, aki májuskosarat visz anyák napjára de az sem ritka, ha valaki a művirágot választja tartóssága miatt. Nagyon népszerűek a könyvet és táskát formázó desszertek, ami újdonság a piacon.

A művirágot nem mindenki szereti

Bóna Karolina és Szabó Petra barátnőkként vették nyakukba a várost, hogy meglepetést vegyenek. A tizenhét éves lányok közül Petra édesanyjának vásárolt, Karolina anyukájának, keresztanyukájának és nagymamájának. Petra egy szép csokor virágot választott, amelyet igazi szálas növények alkotnak.

Bóna Karolina és Szabó Petra együtt vették nyakukba a várost, hogy virágot vásároljanak Fotó: Galambos Eszter

Kérdésünkre elmondta, hogy a művirág szóba sem jöhetett, mert az a véleménye, hogy azzal nem tudná kellően kifejezni az érzéseket. Mint megtudtuk, az édesanyja kedvenc virága a rózsa, az övé pedig az ibolya. Karolina arra törekedett, hogy minél színesebb legyen a csokor, és próbálta összeválogatni a legszebb virágokat.

Virágot szappanból

Aki esetleg egy különlegesebb, egyedibb ajándékot szeretett volna adni, a régiségvásáron ízléses de mégis tartósabb virágokat, csokrokat is vásárolhatott.

A Városház téren Katalin árulta szappanvirágait. Elmesélte, hogy úgy kötődik ehhez a vásárhoz, hogy termékeit itt vásárolt, régi kaspókban árulja. Célja, hogy színt és illatot csempésszen az emberek otthonába. A szappanok gyönyörű és hosszan tartó díszei, dekorációi a háznak, és mivel bőrbarátok, ezért idővel akár saját funkciójukban is használhatóak. Anyák napjára már eladott több darabot de már gyermeknapra is vittek kabalás, figurás termékeket.

Különlegességek: virágok és dísztárgyak szappanból

Fotó: Galambos Eszter

Gabriella is éppen itt vásárolt, de vett már máskor is itt szappant. Ballagási ajándéknak szánta lánya számára és Katalin megrendelésre az ő elképzelései szerint készítette el. Ez a csokor még a mai napig megvan, holott a kislánya három éve ballagott, viszont a tartóssága miatt egy örök emlék marad.