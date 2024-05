Az iskolában a két első osztályos tanítópáros foglalkozik a diabéteszes gyermekekkel: Nagyné Szűcs Zsuzsanna és Fojtánné Miszkuly Szilvia, Horkay Ibolya és Papp Nóra pedagógusok a 2023/2024-es tanév során két elsős diabéteszes tanulóval kezdték meg az évet, így mindkét tanító párosnak különleges feladattá vált a róluk való gondoskodás. További két felsős, egy ötödikes és egy hatodikos diákot is elláttak. Az ötödikes kislánynál és a hatodikos kisfiúnál nem elsőben derült ki a speciális diabéteszes kezelésre való átállás.

Fontos a bizalmi kapcsolat

Mindannyian tudtuk, hogy nagy a felelősségünk. Elhívásként tekintünk erre a nem egyszerű feladatra, de érezzük, hogy ezeknek a kicsiknek segítségre van szükségük megtalálni a helyüket az osztályközösségeinkben

– nyilatkozta Nagyné Szűcs Zsuzsanna. Az iskolavezetés nagy gondot fordított a gyermekkori diabétesszel kapcsolatos ismeretek megszerzésére, több pedagógus tanfolyamot végzett, és az egész nevelőtestület részt vett egy diabéteszes szakorvos által tartott előadáson. A pedagógusok összehangolt, bizalmi kapcsolatot építettek ki a szülőkkel, folyamatos napi telefonkapcsolatban vannak velük, és ha szükséges, a szülők bármikor bejöhetnek az osztályterembe. A tanítók a gyerekek szenzoros telefonján rendszeresen ellenőrzik a cukorszinteket, és ennek megfelelően segítenek a táplálkozásban.

Biztonságban tudhatják gyermekeiket a szülők

Az iskola közössége és a szülők együttműködése példaértékű. Az osztálytársak tolerálják a diabéteszes gyerekek esetleges hangulatingadozásait, és mindig van, aki segít, nyugtat, bátorít. A többi szülő is gondoskodik arról, hogy minden közös születésnapon az érintett gyerekek általuk is fogyasztható finomságokat kapjanak. A díjra való jelölés és annak elnyerése nagy megtiszteltetés az iskola számára. „Örülünk, hogy segíthetünk ezeknek a családoknak, hogy boldogabb, nyugodtabb pillanatokat éljenek meg a sok átvirrasztott, nehézséggel teli éjszaka után, és gyermekeiket biztonságban tudhassák iskolánkban, osztályainkban” – mondta Nagyné Szűcs Zsuzsanna.

Teljes életet életnek a diabéteszes gyerekek

A pedagógusok munkája nemcsak a tanításra, hanem a gyerekek egészségi állapotának folyamatos figyelemmel kísérésére is kiterjed. „Örülünk, hogy eszközök lehetünk abban, hogy ők is elhiggyék, teljes életet élhetnek és nincs számukra lehetetlen, csak meg kell tanulniuk hinni ebben” – tette hozzá Nagyné Szűcs Zsuzsanna. A Diósgyőri Református Általános Iskola példája jól mutatja, hogy a megfelelő odafigyelés és gondoskodás mennyire fontos a diabéteszes gyerekek életében. A pedagógusok munkája révén ezek a gyerekek is teljes értékű tagjai lehetnek az osztályközösségnek, magabiztosak lehetnek, és teljes életet élhetnek.