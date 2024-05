A FIDESZ-KDNP miskolci frakciószóvivője a következőképpen folytatja:

„Méltatlan, felháborító és etikátlan. A választási kampány hajrájában nem foglalkozva egykori orvoskollégája emlékével, Barkai László, a Demokratikus Koalíció polgármesterjelöltje azt nyilatkozta az ATV-ben, hogy "Kriza Ákos által fémjelzett két ciklusnak a visszajövetelét" kívánja megakadályozni. Úgy érezzük, hogy egy magát országos hírűnek titulált orvostól elvárható lett volna, hogy Miskolc egykori elhunyt polgármesterét ne keverje bele sem önös érdekből, sem pedig kegyeleti okokból a választási kampányba. De ha már megtette, kérjen bocsánatot! Kérjen bocsánatot, hiszen Barkai László is aláírta a Választási Etikai Kódexet, amelyet ezzel a megnyilvánulásával meg is szegett. A miskolci FIDESZ-KDNP eddig is, ezután is a béke és a békés kampány mellett áll.” – zárja a közleményt Hollósy András.