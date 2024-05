MSZP, DK, LMP-Magyarország Zöld Pártja, Párbeszéd-A Zöldek Pártja kérdései Varga Andrea Klárához

1. Miért nevezi magát civil jelöltnek, miközben korábban is és most is összesen 8 különböző párttal indult el választásokon? Ilyennek gondolja az igazi civil jelöltet?

2. Azt nyilatkozza Varga Andrea Klára, hogy 2019-ben más volt a DK, mint most. Akkor nem értjük, miért ment el több ízben is Gyurcsány Ferenchez a támogatását kérni. Először 2023-ban, másodszor 2024-ben Veres Pál lemondása előtt hetekkel, majd harmadszor Veres Pál lemondását követő napon?

3. Miért utasította vissza Magyar Péter és a TISZA párt azt a kérését, hogy támogassa őt mint miskolci polgármesterjelöltet, és támogassa a csapatát is?

4. Miért lengette be lemondását az elmúlt 4-5 év alatt tucatszám, miért támadta hátba Veres Pál polgármestert a civil barátai segítségével, akik miután ultimátumot adtak Veres Pálnak, meg is írták neki, hogy megvonták tőle a

támogatásukat, és ami elvezetett Veres Pál visszalépéséhez?

5. Miért helyezte a rokonait, barátait, pártos szövetségeseit állásokba, felügyelőbizottsági pozíciókba, megbízásokba?

6. A 4IM projektet (közismert nevén a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása), melyet alpolgármesterként irányított számos anomália lengi körbe. Miért lépett ki számos szereplő a projektből? Miért rúgott ki vele nem egyetértő személyeket a projektből és állásukból? Miért kezdeményezték a projekt konzorciumi tagjai a projekt menedzsment leváltását és a projektirányítás bizottság kezébe adását, melyet végül Varga Andrea elszabotált? Miért nem hozta nyilvánosságra a projekt teljes költéseit, pénzfelhasználását? Miért gondolják sokan azt, hogy a projekt nem érte el a kitűzött célját annak ellenére, hogy a 400 milliót elköltötték? Hogyan lehetett 100.000 Ft/nap díjazása Varga Andrea barátnőjének, aki maga mondta egy beszélgetésben, hogy a 4IM projekt kifizető helyként működött? Hány hátrányos helyzetű, elsősorban roma ember felzárkóztatását eredményezte a 4IM projekt?

7. Miért titkolt el 180 millió forintot Varga Andrea? Három magyar város mintegy egymillió eurót nyert el a 100 klímasemleges és intelligens város missziójában egy kísérleti projekt lefuttatására még év elején. A borsodi megyeszékhelynek ebből közel 180 millió forint jutott, amit a klímasemlegességre való átállásra fordíthat. Ez igazán jó hír, már csak azért is, mert közvetlen uniós forrás, és a pályázat célja is hasznos, jó ügy. Ezért is érthetetlen, hogy egy ilyen örömhírt miért is kellett hetekig titkolni a

hivatalban. Miért titkolta két hétig a jó hírt a polgármester előtt? Miért nem számolt be azóta sem, hogy a projekt pénzek hol vannak, ki és mire használja fel őket?

8. Beszélik, hogy Varga Andrea és csapata a közelmúltban nagy összegű támogatást kapott egy vállalkozótól, aminek fejében - a hírek szerint - azt vállalták, hogy semmiképpen nem lépnek vissza, és nem fognak össze más demokratákkal a Fidesszel szemben. Hogyan számol el ezzel a Fidesz-szel dacoló miskolci emberek előtt?