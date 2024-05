Miskolc egy különleges város saját szókészlettel, saját legendáriummal, szimbólum és jelképrendszerrel – mondta el Veres Pál, polgármester pénteken a helyszínen abból az alkalomból, hogy hamarosan megkezdődnek a miskolci Villanyrendőr visszaállításának előkészítő munkái. A közlekedési csomópontot érintő beruházásról az önkormányzat sajtótájékoztatón számolt be.

Megőrizni az emlékét

- A kilátót már sikerült megújítanunk, úgy, hogy közben megőrizze az eredeti sziluettjét, de ne csak hazavezető utat mutassa hanem mutasson a jövőbe egy új, korszerű, modern és élhető Miskolc felé – hangsúlyozta a polgármester. – Úgy döntöttünk, hogy meghallva az itteni civilek szavát újjáépítjük az egykori „villanyrendőrt” is eredeti formájában.

Szopkó Tibor alpolgármester felidézte: már a háború előtti időszakban is akkora volt a forgalom, hogy posztoltak rendőrök a sarkon, az 50-es évektől pedig ez az építmény is szimbolizálta, hogy nagyvárossá váltunk. Ez máig is a legfontosabb közlekedési csomópont, főleg a közösségi közlekedést tekintve – emelte ki.