A nyékládházi beruházást teljes egészében a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén belül nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége háromszáz millió forint.

Tóth Balázs polgármester egy Észak-Magyarországot is elhelyezett a kapszulában

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Tóth Balázs, Nyékládháza polgármestere köszöntő beszédében kitért arra, hogy a területen található lakóépület lebontása után az épület alapozási és talpgerenda építési munkái elkészültek. Az időkapszula elhelyezésével, az alapkő letételével a jövő generációnak is üzenni szeretnének. Reményét fejezte ki, hogy élményekben és tevékenységekben gazdag szakmai munkát biztosítanak majd a legfiatalabb korosztály nevelése és gondozása során. Hangsúlyozta, hogy a kisgyermeket nevelő nyékládházi családokat támogatják azzal, hogy ebben a kisvárosi, de gyermekbarát környezetben építenek fel egy modern épületegyüttest.

Mérföldkőnek nevezte ezt a napot, kiemelte, hogy egy önkormányzat a mai viszonyok között leginkább úgy töltheti be a feladatát, hogy a minőségi nevelésnek és az oktatásnak a feltételeit teremti meg azzal, hogy érzelmileg és fizikailag is biztonságos környezetet teremt a gyermekek számára és ezzel a város saját versenyképességét is erősíti. Így a szülők biztonságba tudhatják gyermekeiket a város nevelési intézményeiben, ezzel is segítik a szülők nyugodt munkába állását.

Egyre több a gyermek

A településen a három év alatti gyermekek száma folyamatos növekedést mutatott az elmúlt években, ráadásul a település lakossága is növekszik. A gyermeklétszám alakulása megfelelő indokot mutat arra, hogy szükséges a településen további bölcsődei férőhelyek biztosítása. Az építkezéssel egy meglévő kockaház két csoportszobás bölcsődéjének bővítése valósul meg, melyben az új igényeknek megfelelő, jellemzően cellás kialakítású kiszolgáló funkciók kapnak helyet.

A projekt célja tehát a Mátyás Király út 4. szám alatti ingatlanon a Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda és Bölcsőde bölcsődei tagintézményének férőhelybővítése két tizenkét fős csoportszobával, azaz összesen huszonnégy férőhellyel, valamint eszközbeszerzéssel.

Gyermekek adtak műsort

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Tállai András, a Pénzügyminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár, országgyűlési képviselő beszédében kiemelte, hogy mindenkinek az életében egy nagyon fontos dolog, hogy az első közösségi élménye milyen, amikor is először találkozik vele egykorú gyermekekkel és az első barátságok szövődnek. Nagy örömét fejezte ki, hogy a Nyékládháza polgármesterének elképzelése találkozik a kormány által biztosított lehetőségekkel. Kiemelte, hogy ez a jó irány és helyes irány, hiszen a vidéki kisebb településeknek is meg kell találni azt a lehetőséget, amit az Európai Unió és a Magyar Kormány biztosít azért, hogy mint vidéki kisváros épüljön és szépüljön, fejlődjön és az infrastruktúrája is olyan legyen, ami az itt élő emberekhez méltó.

Hét új munkahely jön létre

A fejlesztés eredményeként több mint kétszázkilencvenöt négyzetméter nettó alapterületű épülettel bővül a már meglévő intézmény, melyben, két csoportszobában összesen huszonnégy gyermek elhelyezése válik lehetővé. Az épülethez kialakítanak egy jó harminckét négyzetméter alapterületű fedett teraszt is, illetve az új intézményben két-két fő gondozó, egy-egy fő dajka és egy intézményvezető is munkához jut, így a projektnek köszönhetően hét új munkahely jön létre.